Dmitri Rebrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Rebrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Rebrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Rebrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Rebrov 2 Ekim 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ребров Дмитрий Павлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Rebrov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Dmitri Rebrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dmitri Rebrov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Rebrov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burr.dmitry/

Haberin Devamı

Dmitri Rebrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Rebrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitri Rebrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Rebrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dolgoprudnyi II

1 Temmuz 2015 yılında FK Dolgoprudnyi

5 Temmuz 2019 yılında Luch

21 Şubat 2020 yılında Enisey

Dmitri Rebrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Rebrov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Rebrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.