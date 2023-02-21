Dmitri Starodub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Starodub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Starodub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Starodub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Starodub 19 Mayıs 1995 tarihinde Vladivostok şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Стародуб Дмитрий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Starodub Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Starodub, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Starodub'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Starodub Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d_starodub/

Dmitri Starodub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Starodub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Starodub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Starodub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo M II

15 Ağustos 2014 yılında Arsenal Tula II

1 Temmuz 2015 yılında Arsenal 2 Tula

1 Temmuz 2017 yılında Veles Moskova

4 Eylül 2020 yılında FK Tver

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

Dmitri Starodub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Starodub şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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