Dmitri Tsypchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Tsypchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Tsypchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Tsypchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Tsypchenko 29 Haziran 1999 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Цыпченко Дмитрий Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Tsypchenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Dmitri Tsypchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dmitri Tsypchenko'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Tsypchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Tsypchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Tsypchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Tsypchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akad Chertanovo

22 Temmuz 2016 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

Dmitri Tsypchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Tsypchenko şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitri Tsypchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kristall Voronezh, Fakel Voronezh

Rusya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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