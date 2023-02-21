Dmitri Zhivoglyadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Zhivoglyadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Zhivoglyadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Zhivoglyadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Zhivoglyadov 29 Mayıs 1994 tarihinde Dubna, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Живоглядов Дмитрий Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Zhivoglyadov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dmitri Zhivoglyadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dmitri Zhivoglyadov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Zhivoglyadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Zhivoglyadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmitri Zhivoglyadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Zhivoglyadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2010 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Moskova

20 Temmuz 2016 yılında Ufa

1 Temmuz 2019 yılında Loko Moskova

Dmitri Zhivoglyadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Zhivoglyadov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitri Zhivoglyadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Moskau (bis 7/2010)

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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