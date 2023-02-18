Edson Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Gutierrez 19 Ocak 1996 tarihinde Salamanca şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Édson Antonio Gutiérrez Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Gutierrez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Edson Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edson Gutierrez'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edson Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edson Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Celaya

1 Ocak 2016 yılında Irapuato

1 Ocak 2017 yılında Celaya

1 Temmuz 2018 yılında Monterrey

Edson Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Gutierrez şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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