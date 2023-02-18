Rogelio Funes Mori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rogelio Funes Mori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rogelio Funes Mori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rogelio Funes Mori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rogelio Funes Mori 5 Mart 1991 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rogelio Gabriel Funes Mori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rogelio Funes Mori Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rogelio Funes Mori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Rogelio Funes Mori'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rogelio Funes Mori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rogelio7funes

http://www.instagram.com/rogeliofm9/

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Rogelio Funes Mori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rogelio Funes Mori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rogelio Funes Mori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rogelio Funes Mori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında River Plate

19 Ağu 2013 yılında Benfica

8 Temmuz 2014 yılında Eskişehirspor

30 Haziran 2015 yılında Benfica

1 Temmuz 2015 yılında Monterrey

Rogelio Funes Mori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rogelio Funes Mori şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rogelio Funes Mori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dallas (-2008), River Plate (2008-2009)

Meksika takımında 11 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

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