Rodrigo Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Aguirre 1 Ekim 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Sebastián Aguirre Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Aguirre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Rodrigo Aguirre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Aguirre'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Aguirre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rodrigooaguirre

http://instagram.com/aguirrerodrigo21/

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Rodrigo Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2014 yılında Udinese

3 Temmuz 2014 yılında Empoli

17 Ocak 2015 yılında Udinese

1 Şubat 2016 yılında Perugia

30 Haziran 2016 yılında Udinese

18 Ağu 2016 yılında FC Lugano

17 Ocak 2017 yılında Udinese

19 Ocak 2017 yılında Nacional

31 Aralık 2017 yılında Udinese

15 Mart 2018 yılında Botafogo

29 Ocak 2019 yılında Udinese

21 Şubat 2019 yılında LDU Quito

20 Ocak 2021 yılında Necaxa

30 Haziran 2022 yılında LDU Quito

1 Temmuz 2022 yılında Monterrey

Rodrigo Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Aguirre şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Aguirre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liverpool FC Montevideo (-2011)

Uruguay U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 4 gol atmıştır.

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