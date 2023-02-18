Omar Govea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Govea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Govea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Govea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Govea 18 Ocak 1996 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Omar Nicolás Govea García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Govea Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Omar Govea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Govea'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Govea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/96govea/

Omar Govea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Govea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Govea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Govea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CF América U17

1 Temmuz 2014 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2015 yılında CF América U17

10 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

30 Haziran 2016 yılında CF América U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto B

6 Temmuz 2017 yılında Mouscron

30 Haziran 2018 yılında FC Porto B

16 Ağu 2018 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2019 yılında FC Porto B

9 Temmuz 2019 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında FC Voluntari

1 Ocak 2023 yılında Monterrey

31 Aralık 2023 yılında FC Voluntari

Omar Govea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Govea şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Omar Govea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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