Jesus Gallardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Gallardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Gallardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Gallardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Gallardo 15 Ağu 1994 tarihinde Cárdenas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Gallardo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Jesus Gallardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jesus Gallardo'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Gallardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Gallardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Gallardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Gallardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında UNAM Pumas U20

1 Temmuz 2014 yılında Pumas Naucalpan

1 Temmuz 2016 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2018 yılında Monterrey

Jesus Gallardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Gallardo şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Gallardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 23 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 82 maçta 1 gol atmıştır.

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