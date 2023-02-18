Axel Grijalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Grijalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Axel Grijalva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Grijalva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Axel Grijalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Grijalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Grijalva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Grijalva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Grijalva 26 Temmuz 2000 tarihinde Los Mochis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Áxel Said Grijalva Soto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Grijalva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Axel Grijalva, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Axel Grijalva'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Axel Grijalva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Grijalva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Axel Grijalva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Grijalva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Axel Grijalva kimdir

Axel Grijalva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Grijalva şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Axel Grijalva nereli

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