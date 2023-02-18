Stefan Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Medina 14 Haziran 1992 tarihinde Envigado şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Stefan Medina Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Medina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Stefan Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Stefan Medina'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_stefanmedina/

Stefan Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Monterrey

1 Ocak 2016 yılında Pachuca

30 Haziran 2017 yılında Monterrey

Stefan Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Medina şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Medina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atletico Nacional

Kolombiya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

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