Victor Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Guzman 7 Mart 2002 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Andrés Guzmán Olmedo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Guzman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Victor Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Guzman'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tijuana U17

1 Ocak 2019 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

11 Ocak 2023 yılında Monterrey

Victor Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Guzman şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Victor Guzman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.