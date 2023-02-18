Duvan Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duvan Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duvan Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duvan Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duvan Vergara 9 Eylül 1996 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Duvan Andrés Vergara Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duvan Vergara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Duvan Vergara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Duvan Vergara'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duvan Vergara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/duvanvergara11/

Duvan Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duvan Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Duvan Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duvan Vergara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Envigado

18 Ocak 2019 yılında Rosario Central

11 Temmuz 2019 yılında CD América

31 Aralık 2019 yılında Rosario Central

1 Ocak 2020 yılında CD América

1 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Duvan Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duvan Vergara şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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