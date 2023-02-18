Esteban Andrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Andrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Andrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Andrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Andrada 26 Ocak 1991 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Maximiliano Andrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Andrada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Esteban Andrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Esteban Andrada'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Esteban Andrada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estebanandrada1/

Esteban Andrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esteban Andrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Esteban Andrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Andrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Lanús II

1 Temmuz 2012 yılında Lanús

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2015 yılında Lanús

6 Ağu 2018 yılında Boca Juniors

4 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Esteban Andrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Andrada şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Esteban Andrada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Lanús

Arjantin takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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