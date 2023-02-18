Cesar Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Ramos 14 Haziran 2000 tarihinde San Nicolás de los Garza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da César Rafael Ramos Becerra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Ramos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar Ramos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar Ramos'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Cesar Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Ramos şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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