Luis Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Sanchez 3 Mayıs 2000 tarihinde Tantoyuca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Gustavo Sánchez Saucedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Luis Sanchez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Sanchez'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Luis Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Sanchez şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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