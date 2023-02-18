Erick Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erick Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erick Aguirre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erick Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Aguirre 23 Şubat 1997 tarihinde Uruapan şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Érick Germain Aguirre Tafolla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Aguirre Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Erick Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erick Aguirre'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Aguirre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erickaguirre_13/

Erick Aguirreboyu ve yaşı kaç

Erick Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erick Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2016 yılında Pachuca

3 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Erick Aguirre kimdir

Erick Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Aguirre şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Monarcas Morelia (-2014)

Erick Aguirre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 19 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Erick Aguirre nereli

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