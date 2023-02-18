German Berterame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Berterame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Berterame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Berterame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Berterame 13 Kasım 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Berterame Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDEN SOCCER SPORTS yapmaktadır. German Berterame, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. German Berterame'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Berterame Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/germanberterame/

German Berterame Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Berterame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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German Berterame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Berterame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Lorenzo II

4 Ocak 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

4 Temmuz 2022 yılında Monterrey

German Berterame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Berterame şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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