Celso Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celso Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celso Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celso Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celso Ortiz 26 Ocak 1989 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Celso Fabián Ortiz Gamarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celso Ortiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Celso Ortiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Celso Ortiz'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Celso Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.ortiz16/

Celso Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celso Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Celso Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celso Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2010 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2016 yılında Monterrey

Celso Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celso Ortiz şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celso Ortiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Cerro Porteño

Paraguay takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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