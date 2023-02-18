Maximiliano Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Meza 15 Aralık 1992 tarihinde General Paz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Eduardo Meza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Meza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Meza'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Meza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maximeza7/

Maximiliano Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

15 Eylül 2016 yılında Independiente

1 Ocak 2019 yılında Monterrey

Maximiliano Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Meza şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Maximiliano Meza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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