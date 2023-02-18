Luis Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Cardenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Cardenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Cardenas 15 Eylül 1993 tarihinde Los Mochis şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alberto Cárdenas López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Cardenas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Luis Cardenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Luis Cardenas'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Cardenas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luisCardenas22

http://www.instagram.com/luiscardenas22_/

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Luis Cardenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Cardenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Cardenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Cardenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2013 yılında Monterrey II

1 Temmuz 2016 yılında Monterrey

1 Temmuz 2017 yılında Zacatepec

30 Haziran 2018 yılında Monterrey

1 Temmuz 2018 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2018 yılında Monterrey

Luis Cardenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Cardenas şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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