Jordi Cortizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Cortizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordi Cortizo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordi Cortizo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordi Cortizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Cortizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Cortizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Cortizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Cortizo 30 Haziran 1996 tarihinde Santiago de Querétaro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jordi Cortizo de la Piedra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Cortizo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Jordi Cortizo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordi Cortizo'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jordi Cortizo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JordiCortizo

http://www.instagram.com/jordicortizo/

Jordi Cortizoboyu ve yaşı kaç

Jordi Cortizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordi Cortizo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordi Cortizo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Cortizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2015 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2016 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2017 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2022 yılında Puebla FC

30 Haziran 2022 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

1 Ocak 2023 yılında Monterrey

Jordi Cortizo kimdir

Jordi Cortizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Cortizo şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Jordi Cortizo nereli

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