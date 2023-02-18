Joao Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Rojas 16 Ağu 1997 tarihinde El Guabo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joao Joshimar Rojas López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Rojas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Joao Rojas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Rojas'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Rojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joaorojas1997/

Joao Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2015 yılında SD Aucas

24 Ocak 2017 yılında CS Emelec

31 Aralık 2017 yılında SD Aucas

27 Şubat 2018 yılında CS Emelec

1 Temmuz 2022 yılında Monterrey

Joao Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Rojas şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joao Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD El Nacional (-9/2011)

Ekvador takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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