Jonathan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Gonzalez 13 Nisan 1999 tarihinde Santa Rosa, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Alexander González Mendoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Gonzalez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Jonathan Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jonathan Gonzalez'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jgonzalezz25/

Jonathan Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Jonathan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Monterrey U17

1 Ocak 2016 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2017 yılında Monterrey

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

31 Aralık 2021 yılında Monterrey

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

3 Ağu 2022 yılında Monterrey

4 Ağu 2022 yılında Minnesota

31 Aralık 2022 yılında Monterrey

Jonathan Gonzalez kimdir

Jonathan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Gonzalez şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 6 numaralı formasıyla 1 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonathan Gonzalez nereli

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