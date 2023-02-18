Sebastian Vegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Vegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Vegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Vegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Vegas 4 Aralık 1996 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ignacio Vegas Orellana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Vegas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Sebastian Vegas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Vegas'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Vegas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebavegas6/

Sebastian Vegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Vegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Vegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Vegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Audax Ital. B

1 Temmuz 2014 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2016 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2017 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

14 Temmuz 2020 yılında Monterrey

30 Haziran 2021 yılında Mazatlán FC

1 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Sebastian Vegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Vegas şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Vegas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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