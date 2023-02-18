Arturo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Gonzalez 5 Eylül 1994 tarihinde Reynosa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Arturo Alfonso González González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Arturo Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Arturo Gonzalez'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arturo Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arturoglz10/

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Arturo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arturo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atlas

1 Temmuz 2016 yılında Monterrey

Arturo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Gonzalez şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Arturo Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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