Luis Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Romo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Romo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Romo 5 Haziran 1995 tarihinde Los Mochis şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Francisco Romo Barrón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Romo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Luis Romo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Romo'nin CF Monterrey ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Romo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis.romo3/

Luis Romo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Romo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Romo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Romo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2012 yılında Querétaro U17

1 Temmuz 2013 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2016 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2017 yılında Cimarrones

31 Aralık 2017 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2018 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2020 yılında CD Cruz Azul

6 Ocak 2022 yılında Monterrey

Luis Romo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Romo şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Luis Romo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 7 numaralı formasıyla 20 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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