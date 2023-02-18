Hector Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Moreno 17 Ocak 1988 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Alfredo Moreno Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Moreno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Hector Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Monterrey futbol takımında oynamaktadır. CF Monterrey takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hector Moreno'nin CF Monterrey ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HectorMorenoh

http://www.instagram.com/hectormorenoh/

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http://www.facebook.com/hectormorenoh

Hector Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hector Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2008 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2011 yılında Espanyol

15 Ağu 2015 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2017 yılında Roma

31 Ocak 2018 yılında Sociedad

29 Temmuz 2019 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2021 yılında Monterrey

Hector Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Moreno şuan CF Monterrey takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Hector Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ekim 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 131 maçta 5 gol atmıştır.

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