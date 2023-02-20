Eirik Espelid Blikstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Espelid Blikstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Espelid Blikstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Espelid Blikstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Espelid Blikstad 16 Mayıs 2004 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Espelid Blikstad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAWnSPORTS yapmaktadır. Eirik Espelid Blikstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eirik Espelid Blikstad'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eirik Espelid Blikstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Espelid Blikstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eirik Espelid Blikstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Espelid Blikstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında Strømsgodset

Eirik Espelid Blikstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Espelid Blikstad şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Eirik Espelid Blikstad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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