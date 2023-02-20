Elias Kringberg Haug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Kringberg Haug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Kringberg Haug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Kringberg Haug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Kringberg Haug 18 Şubat 2006 tarihinde Askim şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Kringberg Haug Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Kringberg Haug'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Kringberg Haug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Kringberg Haug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elias Kringberg Haug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Kringberg Haug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2021 yılında Sarpsborg 08

Elias Kringberg Haug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Kringberg Haug şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elias Kringberg Haug Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Askim Fotball (-2020), Sarpsborg 08 FF (2020-2022)

Norveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.