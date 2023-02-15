Elias Lindell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lindell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Lindell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Lindell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Lindell 6 Ağu 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Lindell Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Lindell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Lindell'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Lindell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Lindell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elias Lindell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Lindell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Torns IF

1 Mayıs 2020 yılında Lidköping

1 Ocak 2021 yılında Skövde AIK

Elias Lindell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Lindell şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.