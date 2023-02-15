Filip Schyberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Schyberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Schyberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Schyberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Schyberg 10 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Schyberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Filip Schyberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Schyberg'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Schyberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Schyberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Schyberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Schyberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IF Elfsborg U19

30 Ocak 2020 yılında Skövde AIK

Filip Schyberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Schyberg şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Schyberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Elfsborg Boras

İsveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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