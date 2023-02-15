Hannes Forsgard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Forsgard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hannes Forsgard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hannes Forsgard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hannes Forsgard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Forsgard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hannes Forsgard

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hannes Forsgard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hannes Forsgard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hannes Forsgard 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hannes Forsgård şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hannes Forsgard Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hannes Forsgard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hannes Forsgard'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hannes Forsgardboyu ve yaşı kaç

Hannes Forsgard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hannes Forsgard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hannes Forsgard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hannes Forsgard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Skövde U19

1 Ocak 2023 yılında Skövde AIK

Hannes Forsgard kimdir

Hannes Forsgard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hannes Forsgard şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skövde AIK (-2022)

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Hannes Forsgard nereli

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