Marc Agerborn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Agerborn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Agerborn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Agerborn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Agerborn 24 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Agerborn Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Agerborn, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marc Agerborn'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Agerborn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Agerborn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marc Agerborn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Agerborn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Skövde U19

1 Ocak 2023 yılında Skövde AIK

Marc Agerborn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Agerborn şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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