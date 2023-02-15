Hugo Engstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Engstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Engstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Engstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Engstrom 2 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Engstrom Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Flow Sports AB yapmaktadır. Hugo Engstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Engstrom'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Engstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Engstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hugo Engstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Engstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vänersborgs IF

13 Şubat 2020 yılında IFK U19

30 Haziran 2020 yılında Vänersborgs IF

16 Temmuz 2022 yılında Skövde AIK

Hugo Engstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Engstrom şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vänersborgs IF (-2019), IFK Göteborg (2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.