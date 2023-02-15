Hampus Soderstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Soderstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hampus Soderstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hampus Soderstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hampus Soderstrom 7 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Hampus Söderström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hampus Soderstrom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Hampus Soderstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hampus Soderstrom'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hampus Soderstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hampus Soderstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hampus Soderstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hampus Soderstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2020 yılında IK Frej Täby

1 Ocak 2021 yılında Rukh

17 Mart 2022 yılında Sollentuna FK

8 Ocak 2023 yılında Skövde AIK

Hampus Soderstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hampus Soderstrom şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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