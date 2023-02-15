Oscar Lennerskog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Lennerskog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Lennerskog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Lennerskog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Lennerskog 30 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Lennerskog Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Lennerskog, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oscar Lennerskog'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Lennerskog Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Lennerskog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Lennerskog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Lennerskog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Örebro SK U19

15 Temmuz 2019 yılında Skövde AIK

Oscar Lennerskog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Lennerskog şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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