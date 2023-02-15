Emil Bellander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Bellander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Bellander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Bellander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Bellander 5 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emil Alejon Bellander şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Bellander Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Bellander, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emil Bellander'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Bellander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emil Bellander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Bellander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Bellander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gefle

4 Haziran 2015 yılında Brommapojkarna

21 Temmuz 2015 yılında Gefle

2 Ocak 2017 yılında Åtvidabergs FF

13 Mart 2018 yılında Sandvikens IF

31 Mart 2022 yılında Vasalunds IF

8 Ocak 2023 yılında Skövde AIK

Emil Bellander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Bellander şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Bellander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alunda IF, Gefle IF (-2012)

İsveç U20 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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