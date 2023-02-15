Yoann Fellrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Fellrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoann Fellrath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoann Fellrath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoann Fellrath 4 Mart 1993 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoann Fellrath Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoann Fellrath, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yoann Fellrath'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yoann Fellrath Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoann Fellrath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoann Fellrath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoann Fellrath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2016 yılında Waterford Utd

1 Ağu 2016 yılında Scandinavian FC

21 Kasım 2016 yılında Eastbourne

25 Aralık 2016 yılında Merstham

1 Ocak 2017 yılında Nora BK

19 Ağu 2017 yılında FC Ordino

1 Ocak 2018 yılında Tarbes Pyrénées

1 Temmuz 2018 yılında Bourgoin-Jall.

9 Ocak 2019 yılında Örebro Syr.

1 Temmuz 2019 yılında CSM Ceahlaul

1 Ocak 2020 yılında BK Forward

16 Haziran 2020 yılında Örebro Syr.

16 Ocak 2021 yılında FC Trollhättan

8 Ocak 2022 yılında Skövde AIK

Yoann Fellrath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoann Fellrath şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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