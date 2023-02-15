Elvis Lindkvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Lindkvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvis Lindkvist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elvis Lindkvist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elvis Lindkvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Lindkvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvis Lindkvist

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Lindkvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Lindkvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Lindkvist 11 Nisan 2002 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Lindkvist Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Elvis Lindkvist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvis Lindkvist'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elvis Lindkvist Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elvislindkvist/

Elvis Lindkvistboyu ve yaşı kaç

Elvis Lindkvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elvis Lindkvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Elvis Lindkvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Lindkvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Inter U18

1 Temmuz 2020 yılında Inter U19

19 Ağu 2021 yılında Torino U19

30 Haziran 2022 yılında Inter U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında Norrköping

Elvis Lindkvist kimdir

Elvis Lindkvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Lindkvist şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Elvis Lindkvist nereli

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