Emil Abaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Abaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Abaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Abaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Abaz 17 Ocak 1998 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Емил Абаз şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Abaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invictus Agency yapmaktadır. Emil Abaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 23 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Emil Abaz'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Abaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Abaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Abaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Abaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Beerschot Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2016 yılında Din. Zagreb II

31 Ocak 2017 yılında Spartak

2 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2018 yılında KFCO Beerschot

1 Temmuz 2019 yılında Borec Veles

15 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında Rupel Boom

Emil Abaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Abaz şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Abaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Antwerp FC (-2011), Beerschot (2011-2013), RSC Anderlecht (2013-2016)

Kuzey Makedonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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