Juliaan Laverge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juliaan Laverge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juliaan Laverge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juliaan Laverge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juliaan Laverge 7 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juliaan Laverge Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Juliaan Laverge, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juliaan Laverge'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juliaan Laverge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juliaan Laverge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juliaan Laverge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juliaan Laverge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KSV Roeselare

5 Ağu 2020 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Rupel Boom

Juliaan Laverge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juliaan Laverge şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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