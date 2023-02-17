Levi Lukebakio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Lukebakio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levi Lukebakio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levi Lukebakio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levi Lukebakio 28 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Levi-Andi Lukebakio Zola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levi Lukebakio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invictus Agency yapmaktadır. Levi Lukebakio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Levi Lukebakio'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Levi Lukebakio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levi Lukebakio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Levi Lukebakio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levi Lukebakio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Schaerbeek

1 Temmuz 2021 yılında Rupel Boom

Levi Lukebakio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levi Lukebakio şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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