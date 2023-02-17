Goune Niangadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goune Niangadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Goune Niangadou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goune Niangadou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Goune Niangadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goune Niangadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goune Niangadou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goune Niangadou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goune Niangadou 28 Aralık 1997 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goune Niangadou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goune Niangadou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goune Niangadou'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Goune Niangadouboyu ve yaşı kaç

Goune Niangadou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goune Niangadou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Goune Niangadou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goune Niangadou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Royal Antwerp

31 Ağu 2018 yılında Antwerp U21

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Goune Niangadou kimdir

Goune Niangadou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goune Niangadou şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Goune Niangadou nereli

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