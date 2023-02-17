Oumar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Traore 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Gine uyrukludur.Gerçek adı da Oumar Karici Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Traore Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oumar Traore, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oumar Traore'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oumar Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Oumar Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında RAQ Mons

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Oumar Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Traore şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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