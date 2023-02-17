Jason Bourdouxhe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Bourdouxhe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jason Bourdouxhe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jason Bourdouxhe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jason Bourdouxhe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Bourdouxhe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Bourdouxhe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Bourdouxhe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Bourdouxhe 11 Nisan 1991 tarihinde Fléron şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jason Freddy Bourdouxhe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Bourdouxhe Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jason Bourdouxhe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jason Bourdouxhe'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jason Bourdouxheboyu ve yaşı kaç

Jason Bourdouxhe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Bourdouxhe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jason Bourdouxhe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Bourdouxhe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında PSV U17

1 Temmuz 2008 yılında PSV U19

1 Temmuz 2010 yılında PSV U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Eindhoven

30 Haziran 2013 yılında PSV U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Eindhoven

23 Temmuz 2015 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2016 yılında Helmond Sport

1 Temmuz 2018 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2019 yılında TOP Oss

6 Ekim 2020 yılında FC Eindhoven

11 Ağu 2021 yılında Mouscron

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Jason Bourdouxhe kimdir

Jason Bourdouxhe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Bourdouxhe şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RFC Liège (2001-2002), KV Mechelen (2002-2003), PSV (2003-2010)

Jason Bourdouxhe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Jason Bourdouxhe nereli

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