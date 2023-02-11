Eros Medaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eros Medaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eros Medaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eros Medaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eros Medaglia 7 Eylül 1994 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eros Medaglia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Eros Medaglia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eros Medaglia'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eros Medaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eros Medaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eros Medaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eros Medaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

1 Aralık 2014 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2015 yılında CD Guarani

1 Aralık 2015 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2016 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2016 yılında Rafaela

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2018 yılında San Miguel

13 Şubat 2019 yılında RE Virton

3 Eylül 2019 yılında Buccino Volcei

2 Ağu 2021 yılında Afro Napoli

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Eros Medaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eros Medaglia şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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