Estiven Sarria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Estiven Sarria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Estiven Sarria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Estiven Sarria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Estiven Sarria 24 Eylül 2000 tarihinde Popayán şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Estiven Andrés Sarria Olano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Estiven Sarria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Estiven Sarria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Estiven Sarria'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Estiven Sarria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Estiven Sarria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Estiven Sarria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Estiven Sarria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2023 yılında Patriotas

Estiven Sarria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Estiven Sarria şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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