İvan Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rivas 10 Mart 1988 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Iván David Rivas Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rivas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Rivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Rivas'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Rivas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beberivas

İvan Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2008 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2009 yılında Dépor FC

1 Ocak 2011 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2015 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2015 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2017 yılında Tigres FC

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

1 Temmuz 2018 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

1 Ağu 2021 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

7 Temmuz 2022 yılında Patriotas

İvan Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rivas şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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