Jorge Amaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Amaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Amaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Amaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Amaya 7 Eylül 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Alejandro Amaya Garcia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Amaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Amaya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Amaya'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Amaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Amaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Amaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Amaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Patriotas

Jorge Amaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Amaya şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.